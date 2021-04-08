Вакцинацию CoronaVac в Украине анонсировал Степанов. Фото: BBC

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Вакцинацию украинцев от коронавируса китайским препаратом CoronaVac начнут после 10 апреля.

Прививки этой вакциной в Украине начнут делать после того, как препарат пройдет необходимый лабораторный контроль. Прогнозируемо, это произойдет 10 апреля. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в эфире телеканала «Украина 24».

Вакцина, согласно всем нашим нормативно-правовым документам, должна пройти лабораторный контроль. Лабораторный контроль имеет определенные сроки. 10 апреля он закончится — и сразу эту вакцину начнут использовать для прививок, — подчеркнул глава Минздрава.

Как известно, лабораторный контроль вакцины осуществляют Государственная врачебная служба и Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения. Вакцина CoronaVac является традиционной инактивированной вакциной и сделана на основе «убитого» вируса. Ее поставляют в однодозовых шприцах, готовых к инъекциям.

Специалисты Университета имени Богомольца сообщили, что китайская вакцина CoronaVac имеет эффективность 83%.

Напомним, 25 марта в Украину прибыла первая партия вакцины CoronaVac разработки Sinovac. В Киев доставили 215 тыс. доз препарата и сейчас он проходит проверку перед отправлением в регионы.