Вакцинацію CoronaVac в Україні анонсував Степанов. Фото: BBC

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Вакцинацію українців від коронавірусу китайським препаратом CoronaVac розпочнуть після 10 квітня.

Щеплення цією вакциною в Україні розпочнуть робити після того, як препарат пройде необхідний лабораторний контроль. Прогнозовано, це відбудеться 10 квітня. Про це заявив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов в ефірі телеканалу «Україна 24».

Вакцина, згідно з усіма нашими нормативно-правовими документами, повинна пройти лабораторний контроль. Лабораторний контроль має певні терміни. 10 квітня він закінчиться — і відразу цю вакцину почнуть використовувати для щеплень, — наголосив очільник МОЗ.

Як відомо, лабораторний контроль вакцини здійснюють Державна лікарська служба та Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я. Вакцина CoronaVac є традиційною інактивованою вакциною й зроблена на основі «вбитого» вірусу. Її постачають в однодозових шприцах, готових до ін'єкцій.

Фахівці Університету імені Богомольця повідомили, що китайська вакцина CoronaVac має ефективність 83%.

Нагадаємо, 25 березня в Україну прибула перша партія вакцини CoronaVac розробки Sinovac. До Києва доставили 215 тис. доз препарату і зараз він проходить перевірку перед відправленням до регіонів.