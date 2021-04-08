Рада вийде із земельного тупика, щоб розглянути закон про брехню в деклараціях

Сесійна зала Верховної Ради, фото: Сергій Ковальчук

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Верховна Рада, яка наступного тижня має поновити пленарні засідання, 13 та 15 квітня також планує зібратися на позачергові засідання.

Заступник голови парламентської фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук повідомила про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Також Кравчук оприлюднила перелік законопроектів, які планують розглянути на позачергових засіданнях. Серед них — президентський законопроект № 4651 про покарання за брехню у деклараціях, який пропонує значно збільшити штрафи, а також застосовувати покарання у виді позбавлення волі терміном до двох років.

За словами Кравчук, Володимир Зеленський наполягає, щоб за суттєву брехню у деклараціях (на понад 2 тис. прожиткових мінімумів, що становить приблизно 4,5 млн грн) було передбачене покарання у виді позбавлення волі.

Також на позачергових засідання Рада може розглянути законопроекти про конституційну процедуру (№ 4533) та про внесення змін щодо удосконалення процедур оборонного планування (№ 4210).

Крім того, депутатам пропонуватимуть розглянути три проекти, які стосуються «валютних позичальників».

Верховна Рада продовжує розгляд численних правок до законопроекту, покликаного завершити земельну реформу. Цей процес не може перериватися, тож Рада до завершення розгляду правок не може розглядати інші питання. У зв’язку з цим в березні парламент вже збирався на позачергові засідання.

Нагадаємо, у другій половині березня Верховна Рада пішла на карантин. Пленарні засідання мають поновитися 13 березня.