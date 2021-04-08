Ердоган залишив на переговорах очільницю Єврокомісії без крісла, скірншот відео

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Ракурс

У Туреччині прояснили курйозний дипломатичний інцидент зі стільцем для глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляйен.

Вона залишилася без стільця на зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом.

Інцидент 8 квітня прокоментував очільник МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу. Міністр вважає, що на адресу Туреччини прозвучали «несправедливі звинувачення», повідомляє DailySabah.

Очільницю Єврокомісії залишили без стільця на переговорах з турецьким президентом. Голова Євроради Шарль Мішель отримав крісло поруч з турецьким лідером, а от фон дер Ляйен довелося сісти на диван.

За дипломатичним протоколом диван призначається для перекладачів та інших другорядних учасників. Крім того, голову Єврокомісії посадили навпроти Чавушоглу, який нижче її за рангом. В європейських виданнях писали, що у такий спосіб турецька сторона порушила дипломатичні протоколи.

Чавушоглу сьогодні пояснив, що деталі зустрічі були опрацьовані з співробітниками протоколу європейської делегації і їхні вимоги були виконані.

«Ракурс» розповідав про інше порушення дипломатичного етикету — йшлося про делегацію України на міжнародних переговорах в Катарі.

На прийомі у катарського керівництва голова Офісу президента Андрій Єрмак і міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сиділи, закинувши ногу на ногу і демонструючи підошви туфель. В арабських країнах це вважається образою. У делегації до того ж була присутня жінка в спідниці вище коліна, що теж вважається неприйнятним для регіону.