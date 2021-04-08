Эрдоган оставил на переговорах главу Еврокомиссии без кресла, скриншот видео

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Ракурс

В Турции прояснили курьезный дипломатический инцидент со стулом главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Она осталась без стула на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Инцидент 8 апреля прокомментировал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Министр считает, что в адрес Турции прозвучали «несправедливые обвинения», сообщает DailySabah.

Руководительницу Еврокомиссии оставили без стула на переговорах с турецким президентом. Председатель Евросовета Шарль Мишель получил кресло рядом с турецким лидером, а вот фон дер Ляйен пришлось сесть на диван.

Согласно дипломатическому протоколу, диван предназначается для переводчиков и других второстепенных участников. Кроме того, председателя Еврокомиссии посадили напротив Чавушоглу, который ниже ее по рангу. В европейских изданиях писали, что таким образом турецкая сторона нарушила дипломатические протоколы.

Чавушоглу сегодня пояснил, что детали встречи были проработаны с сотрудниками протокола европейской делегации и их требования были выполнены.

«Ракурс» рассказывал о еще одном нарушении дипломатического этикета — речь шла о делегации Украины на международных переговорах в Катаре.

На приеме у катарского руководства председатель Офиса президента Андрей Ермак и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сидели, закинув ногу на ногу и демонстрируя подошвы туфель. В арабских странах это считается оскорблением. В делегации к тому же присутствовала женщина в юбке выше колена, что тоже считается неприемлемым для региона.