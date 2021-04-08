https://racurs.ua/n152955-jestkiy-karantin-vveli-esche-v-treh-oblastnyh-centrah.html

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Усиленный карантин из-за эпидемии коронавируса вводят еще в трех областях Украины.

Жесткие карантинные меры введут в Тернополе, Чернигове и Херсонской области. Также железнодорожники вводят ограничения по услугам железной дороги на территории Хмельницкой области.

Тернополь

С сегодняшнего дня, 8 апреля, в областном центре запретили работу развлекательных заведений и массовые мероприятия. Разрешено проводить спортивные и религиозные мероприятия, если они происходят на улице. ТРЦ будут работать, но при условии один человек на 10 кв. м. Ресторанам и кафе разрешили работать на вынос и летних площадках с 12 апреля. Ученики 5−11 классов, ПТУ и внешкольного образования переходят на дистанционное обучение.

Чернигов

С 8 апреля в городе запретили работу учреждений культуры и посещение бассейнов, спортзалов, находиться в общественных местах на улице без маски. Массовые мероприятия разрешаются, но при условии не более 10 человек. Религиозные мероприятия разрешены лишь при том, что будет не более одного человека на 10 кв. м.

Херсонская область

Херсонщина пока находится в «желтой» карантинной зоне, но в области уже рекомендовали запретить работу ТРЦ, непродовольственных магазинов и рынков, учреждений культуры, детских садов, спортзалов и проведения массовых мероприятий (кроме спортивных). Перевозку пассажиров рекомендуют осуществлять с заполненностью более 50%. Кафе и ресторанам разрешили работать на доставку и вынос.

Изменения в работе «Укрзализныци»

Движение поездов из-за ситуации с коронавирусом тоже решили изменить в Хмельницкой, Запорожской и Львовской областях. В «Укрзализныце» отметили, что с 8 апреля на Хмельнитчине временно отменяется курсирование пригородных поездов.

Пригородные поезда, которые проходят транзитом через Хмельницкую область, посадку и высадку пассажиров на территории области не будут осуществлять, — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что во Львовской и Запорожской областях пригородные проезды курсируют без изменений. Железнодорожники пообещали оперативно информировать об изменениях в курсировании поездов.

Напомним, жесткий карантин во Львове продлили до 19 апреля 2021 года, поскольку в городе наблюдается стабильная сложная эпидемическая ситуация с коронавирусной болезнью COVID-19.

В Харькове тоже ужесточают карантин с 10 апреля. Работу заведений питания и непродовольственных магазинов ограничат, а контроль продовольственных рынков усилят. При этом график работы транспорта не изменится. Будут работать детсады, в школу будут ходить ученики 1−4 классов.