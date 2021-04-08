https://racurs.ua/ua/n152955-jorstkyy-karantyn-zaprovadyly-sche-v-troh-oblasnyh-centrah.html

Ракурс

Посилений карантин через епідемію коронавірусу запроваджують ще в трьох областях України.

Жорсткі карантинні заходи введуть у Тернополі, Чернігові та Херсонській області. Також залізничники вводять обмеження щодо послуг залізниці на території Хмельницької області.

Тернопіль

З сьогоднішнього дня, 8 квітня, в обласному центрі заборонили роботу розважальних закладів та масові заходи. Дозволено проводити спортивні та релігійні заходи, якщо вони відбуваються на вулиці. ТРЦ працюватимуть, але за умови одна людина на 10 кв. м. Ресторанам та кафе дозволили працювати на виніс та літніх майданчиках з 12 квітня. Учні 5−11 класів, ПТУ та позашкільної освіти переходять на дистанційне навчання.

Чернігів

З 8 квітня в місті заборонили роботу закладів культури та відвідування басейнів, спортзалів, перебувати в громадських місцях на вулиці без маски. Масові заходи дозволяється, але за умови не більше 10 осіб. Релігійні заходи дозволені лише при тому, що буде не більше однієї особи на 10 кв. м.

Херсонська область

Херсонщина поки перебуває в «жовтій» карантинній зоні, але в області вже рекомендували заборонити роботу ТРЦ, непродовольчих магазинів і ринків, закладів культури, дитсадків, спортзалів та проведення масових заходів (крім спортивних). Перевезення пасажирів рекомендують здійснювати із заповненістю більше 50%. Кафе і ресторанам дозволили працювати на доставку та виніс.

Зміни в роботі «Укрзалізниці»

Рух поїздів через ситуацію з коронавірусом теж вирішили змінити у Хмельницькій, Запорізькій та Львівській областях. В «Укрзалізниці» зазначили, що з 8 квітня на Хмельниччині тимчасово скасовуєтьсякурсування приміських поїздів.

Приміські поїзди, які проходять транзитом через Хмельницьку область, посадку та висадку пасажирів на території області не здійснюватимуть, — повідомили в прес-службі.

Зазначається, що у Львівській та Запорізькій областях приміські проїзди курсують без змін. Залізничники пообіцяли оперативно інформувати про зміни в курсуванні поїздів.

Нагадаємо, жорсткий карантин у Львові продовжили до 19 квітня 2021 року, оскільки в місті спостерігається стабільна складна епідемічна ситуація з коронавірусною хворобою COVID-19.

У Харкові теж посилюють карантин з 10 квітня. Роботу закладів харчування та непродовольчих магазинів обмежать, а контроль продовольчих ринків посилять. При цьому графік роботи транспорту не зміниться. Працюватимуть дитсадки, до школи ходитимуть учні 1−4 класів.