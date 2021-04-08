Посилений карантин у Львові продовжили. Фото: Ракурс

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Ракурс

Жорсткий карантин у Львові продовжили до 19 квітня 2021 року.

Влада пішла на таке рішення через стабільно складну епідемічну ситуацією з коронавірусною хворобою COVID-19 в місті. Рішення про продовження карантину прийняли на засіданні міської комісії з питань ТЕБ і НС. Про це 8 квітня повідомив міський голова Львова Андрій Садовий у Facebook.

Зазначається, що незабаром на основі моніторингу епідеміологічної ситуації комісія прийме рішення про можливість роботи літніх терас, непродовольчих ринків, та відвідування початкової школи.

Садовий додав, що Львів закупить чотири кисневі станції для міських лікарень, які лікують «коронавірусних» хворих. А на базі міської дитячої клінічної лікарні розгорнуть 105 ліжок для дітей з COVID-19. Також влада звернулася до обласних медзакладів щодо можливості облаштування додаткових ліжко-місць для пацієнтів.

Як відомо, через спалах коронавірусу Львів пішов на карантин 19 березня. Зачинені ресторани, кафе, ТРЦ, заклади культури, школярів відправили на дистанційне навчання, а громадський транспорт курсує в режимі спеціальних перевезень. Через порушення карантину в місті вже закрили низку закладів.

Нагадаємо, в Харкові з 10 квітня обмежать роботу закладів харчування, непродовольчих магазинів та посилять контроль продовольчих ринків. Графік роботи транспорту не зміниться. Крім того, у Харкові працюватимуть дитсадки, а учні 1−4 класів продовжуватимуть навчання у школах. Учні середніх та старших класів — дистанційно.