Іловайська трагедія. Фото: Уніан

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Іловайська трагедія, яка забрала життя сотень українських військових, досі розглядається у Гаазі.

Заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов направив до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду повідомлення щодо серйозних порушень міжнародного права з боку представників Росії та підконтрольних їм бойовиків. Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Прокурори Офісу генпрокурора зібрали докази, що підтверджують вбивство та поранення українських воїнів під час подій під Іловайськом 29 серпня 2014 року та під час оборони Донецького аеропорту 19−21 січня 2015 року. Інформацію для повідомлення зібрали на основі кримінальних проваджень, фото та відео з відкритих джерел, а також зібраних речових доказів.

Повідомляється, що віроломні вбивства та поранення українських військових відбувались під час створення «зеленого коридору» в Іловайську для виходу з оточення. Тоді українці склали зброю, а по ним та автомобілю з символом «Червоного Хреста» було здійснено інтенсивні обстріли. Це призвело до загибелі 366 українських військових, 429 — отримали поранення різного ступеню тяжкості, 300 — потрапили у полон, 24 — зникли безвісти.

Під час оборони Донецького аеропорту представники маріонеткової окупаційної адміністрації РФ в Донецькій області запросили режим «тиші» для евакуації з поля бою тіл загиблих та поранених. Проте перемир’я було використано для прихованого мінування позицій ЗСУ. Тоді загинуло 25 військовослужбовців, 22 — захоплено у полон, одного полоненого було вбито.

Віроломне вбивство в умовах збройного конфлікту є воєнним злочином та порушує статтю 37 Додаткового протоколу до Женевських конвенцій 1949, що забороняє «вбивати, завдавати поранення або брати в полон противника, вдаючись до віроломства».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що доповідь «Російські воєнні злочини в Україні у 2014 році», яку віце-маршалок Сейму Польщі Малгожата Госєвська передала до Міжнародного кримінального суду в Гаазі, взято до уваги. Питання початку слідства у справ злочинів Росії на Донбасі вже найближчим часом може вирішити наступник чинного прокурора МКС.