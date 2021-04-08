Иловайская трагедия. Фото: Униан

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Иловайская трагедия, унесшая жизни сотен украинских военных, до сих пор рассматривается в Гааге.

Заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов направил в Офис прокурора Международного уголовного суда сообщения о серьезных нарушений международного права со стороны представителей России и подконтрольных им боевиков. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Прокуроры Офиса генпрокурора собрали доказательства, подтверждающие убийство и ранение украинских воинов во время событий в Иловайске 29 августа 2014 года и при обороне Донецкого аэропорта 19−21 января 2015 года. Информацию для сообщения собрали на основе уголовных производств, фото и видео из открытых источников, а также собранных вещественных доказательств.

Сообщается, что вероломные убийства и ранения украинских военных происходили во время создания «зеленого коридора» в Иловайске для выхода из окружения. Тогда украинцы сложили оружие, а по ним и автомобилю с символом «Красного Креста» проводились интенсивные обстрелы. Это привело к гибели 366 украинских военных, 429 — получили ранения различной степени тяжести, 300 — попали в плен, 24 — пропали без вести.

Во время обороны Донецкого аэропорта представители марионеточной оккупационной администрации РФ в Донецкой области предложили ввести режим «тишины» для эвакуации с поля боя тел погибших и раненых. Однако перемирие было использовано для скрытого минирования позиций ВСУ. Тогда погибли 25 военнослужащих, 22 — были взяты в плен, одного пленного убили.

Вероломное убийство в условиях вооруженного конфликта является военным преступлением и нарушает статью 37 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям 1949 года, запрещающего «убивать, наносить ранения или брать в плен противника, прибегая к вероломству».

Напомним, ранее мы сообщали, что доклад «Российские военные преступления в Украине в 2014 году», которую вице-маршал Сейма Польши Малгожата Госевська передала в Международный уголовный суд в Гааге, принято во внимание. Вопрос о начале следствия по делам преступлений России на Донбассе уже в ближайшее время может решить преемник действующего прокурора МУС.