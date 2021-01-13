Гаагский суд учел доклад о преступлениях России на Донбассе. Фото:

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Доклад «Российские военные преступления в Украине в 2014 году», который вице-маршал Сейма Польши Малгожата Госевская передала в Международный уголовный суд в Гааге, принят во внимание этим учреждением.

Вопрос начала следствия по делам преступлений России на Донбассе уже в ближайшее время может решить преемник действующего прокурора МУС. Сам же доклад в суд подали в 2016 году. А в конце 2020 года прокурор Фату Бенсуда завершила предварительное изучение этого дела. Российские преступления поделили на три категории: совершенные во время вооруженных действий, во время задержаний и арестов, а также в Крыму. Об этом Госевская 13 января написала на собственной странице в Facebook.

По словам польской чиновницы, Бенсуда, оглашая свои аргументы в пользу начала рассмотрения судебного дела относительно преступлений РФ в Украине, все же не объявила окончательного решения. Госевская предполагает, что это может быть связано с завершением каденции Бенсуды в должности прокурора суда в июне 2021 года. Вероятно, что это решение примет ее преемник.

Как известно, Украина обратилась в МУС семь лет назад, в иске говорится о российской аннексии Крыма и преследовании людей, вооруженной агрессии на Донбассе, а также отдельно о событиях в Иловайске.

Напомним, 11 декабря 2020 года стало известно, что Международный уголовный суд завершил предварительное изучение ситуации о войне на Донбассе и оккупации Крыма.