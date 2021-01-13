Гаазький суд врахував доповідь про злочини Росії на Донбасі. Фото:

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Доповідь «Російські воєнні злочини в Україні у 2014 році», яку віце-маршалок Сейму Польщі Малгожата Госєвська передала до Міжнародного кримінального суду в Гаазі, взято до уваги цією установою.

Питання початку слідства у справ злочинів Росії на Донбасі вже найближчим часом може вирішити наступник чинного прокурора МКС. Саме ж доповідь до суду подали в 2016 році. А наприкінці 2020 року прокурор Фату Бенсуда завершила попереднє вивчення цієї справи. Російські злочини поділили на три категорії: скоєні під час збройних дій, під час затримань та арештів, а також у Криму. Про це Госєвська 13 січня написала на власній сторінці у Facebook.

За словами польської чиновниці, Бенсуда, оголошуючи свої аргументи на користь початку розгляду судової справи щодо злочинів РФ в Україні, усе ж не оголосила остаточного рішення. Госєвська припускає, що це може бути пов’язане із завершенням каденції Бенсуди на посаді прокурора суду в червні 2021 року. Ймовірне, що це рішення прийме її наступник.

Як відомо, Україна звернулася до МКС сім років тому, у позові йдеться про російську анексію Криму та переслідування людей, збройну агресію на Донбасі, а також окремо про події в Іловайську.

Нагадаємо, 11 грудня 2020 року стало відомо, що Міжнародний кримінальний суд завершив попереднє вивчення ситуації про війну на Донбасі та окупацію Криму.