Усиленный карантин во Львове продлили. Фото: Ракурс

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Ракурс

Жесткий карантин во Львове продлили до 19 апреля 2021 года.

Власти пошли на такое решение из-за стабильно сложной эпидемической ситуации с коронавирусной болезнью COVID-19 в городе. Решение о продлении карантина приняли на заседании городской комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС. Об этом 8 апреля сообщил городской голова Львова Андрей Садовый в Facebook.

Отмечается, что вскоре на основе мониторинга эпидемиологической ситуации комиссия примет решение о возможности работы летних террас, непродовольственных рынков, и посещение начальной школы.

Садовый добавил, что Львов закупит четыре кислородные станции для городских больниц, которые лечат «коронавирусных» больных. А на базе городской детской клинической больницы развернут 105 коек для детей с COVID-19. Также власти обратились к областным медучреждениям по возможности обустройства дополнительных койко-мест для пациентов.

Как известно, из-за вспышки коронавируса Львов ушел на карантин 19 марта. Закрыты рестораны, кафе, ТРЦ, учреждения культуры, школьников отправили на дистанционное обучение, а общественный транспорт курсирует в режиме специальных перевозок. Из-за нарушения карантина в городе уже закрыли ряд заведений.

Напомним, а Харькове с 10 апреля ограничат работу заведений питания, непродовольственных магазинов и усилят контроль продовольственных рынков. График работы транспорта не изменится. Кроме того, в Харькове будут работать детсады, а ученики 1−4 классов будут продолжать обучение в школах. Учащиеся средних и старших классов — дистанционно.