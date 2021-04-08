Забудовників міст знову контролюватиме ДАБК

ДАБК. Фото: IStock

https://racurs.ua/ua/n152954-sferu-mistobuduvannya-znovu-kontroluvatyme-dabk.html

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Державна архітектурно-будівельна інспекція (ДАБІ) продовжить контролювати роботу забудовників.

Через реформування системи органів архітектурно-будівельного контролю з весни 2020 року перевірки дотримання забудовниками будівельних норм і проектної документації були припинені.

Підставою для цього стало те, що повноваження у сфері контролю у ДАБК забрали, але новий орган контролю, а саме Державну інспекцію архітектури і містобудування, досі так і не створили.

Крім того, сама постанова Кабміну про створення Державної інспекції архітектури і містобудування зараз оскаржується в суді, а відсутність контролю за будівництвом призвела до того, що за 2020 рік на вулицях міст з’явилися об'єкти, побудовані з явними порушеннями.

Щоб уникнути подальших порушень у сфері містобудування, Кабмін виніс постанову від 29 березня 2021 року № 303, яка набула чинності 6 квітня 2021 року. Згідно з даною постановою, Державна архітектурно-будівельна інспекція продовжує здійснювати повноваження та функції до завершення процесу створення Державної інспекції архітектури і містобудування.

Таким чином, фахівці Державної архітектурно-будівельної комісії вже можуть реагувати на скарги громадян і виїжджати на перевірки об'єктів будівництва.