Застройщиков городов снова будет контролировать ГАСК

ГАСК. Фото: Istock

https://racurs.ua/n152954-sferu-gradostroitelstva-snova-budet-kontrolirovat-gask.html

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Государственная архитектурно-строительная инспекция (ГАСК) продолжит контролировать работу застройщиков.

Из-за реформирования системы органов архитектурно-строительного контроля с весны 2020 года проверки соблюдения застройщиками строительных норм и проектной документации были прекращены.

Основанием для этого стало то, что полномочия в сфере контроля у ГАСК забрали, но новый орган контроля, а именно Государственную инспекцию архитектуры и градостроительства, до сих пор так и не создали.

Кроме того, само постановление Кабмина о создании Государственной инспекции архитектуры и градостроительства сейчас обжалуют в суде, а отсутствие контроля за строительством привело к тому, что за 2020 год на улицах городов появились объекты, построенные с явными нарушениями.

Во избежание дальнейших нарушений в сфере градостроительства, Кабмин вынес постановление от 29 марта 2021 года № 303, которое вступило в силу 6 апреля 2021 года. Согласно данному постановлению, Государственная архитектурно-строительная инспекция продолжает осуществлять полномочия и функции до завершения процесса создания Государственной инспекции архитектуры и градостроительства.

Таким образом, специалисты Государственной архитектурно-строительной комиссии уже могут реагировать на жалобы граждан и выезжать на проверки объектов строительства.