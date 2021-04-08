Пассажир из Дании пытался отмыть окно поезда «Укрзализныци», фото: Йоханнес Вамберг Андерсен

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Ракурс

Пассажир поезда «Укрзализныци» датчанин Йоханнес Вамберг Андерсен недавно попытался самостоятельно помыть окно одного из вагонов поезда «Укрзализныци», заметив, что оно грязное.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Фейсбук, опубликовав соответствующее фото.

Отмечается, что он сначала безуспешно пытался оттереть грязь из окна с помощью салфеток, после чего приобрел швабру и моющее средство в хозяйственном магазинчике на одной из станций, с помощью которых попытался отмыть окно снаружи и изнутри.

Мыть вагон «Укрзализныци» непросто, но кто-то же должен это делать, не так ли?, — подписал фото Андерсен.

Впрочем, он отметил, что даже швабра не слишком помогла — грязь уже слишком засохла и затвердела от давности.

Нужно взять что-то еще более жесткое и долго соскребать, — отметил Андерсен.



Напомним, в январе в «Укрзализныце» озвучили планы превратить вокзалы на большие торговые центры.