Пасажир з Данії намагався відмити вікно потяга «Укрзалізниці», фото: Йоханес Вамберг Андерсен

https://racurs.ua/ua/n152953-misiya-nezdiysnenna-vidmyty-vikno-potyaga-ukrzaliznyci-sprobuvav-pasajyr-z-daniyi-foto.html

Ракурс

Пасажир потяга «Укрзалізниці» данець Йоханес Вамберг Андерсен нещодавно спробував самотужки помити вікно одного з вагонів потяга «Укрзалізниці», помітивши, що воно брудне.

Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук, опублікувавши відповідне фото.

Зазначається, що він спочатку безуспішно намагався відтерти бруд з вікна за допомогою серветок, після чого придбав швабру та миючий засіб в господарському магазинчику на одній зі станцій, за допомогою яких спробував відмити вікно ззовні та зсередини.

Мити вагон «Укрзалізниці» непросто, але хтось же повинен це робити, чи не так?, — підписав фото Андерсен.

Втім, він зазначив, що навіть швабра не дуже допомогла — бруд вже надто засох та затвердів від давності.

Потрібно взяти щось ще більш жорстке і довго зішкребати, — зазначив Андерсен.



Нагадаємо, у січні в «Укрзалізниці» озвучили плани перетворити вокзали на великі торгові центри.