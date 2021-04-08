Надання Україні плану дій для вступу в НАТО підтримала ще одна країна Альянсу

НАТО. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n152952-nadannya-ukrayini-planu-diy-dlya-vstupu-v-nato-pidtrymala-sche-odna-krayina-alyansu.html

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ПДЧ для вступу в НАТО для України підтримала ще одна держава. Міністр закордонних справ Латвії Едгар Ринкевич заявив, що наразі є всі підстави для занепокоєння через ескалацію конфлікту в України з боку Росії.

Тому підходить час надати План для вступу в НАТО Україні. Про це він заявив в інтерв’ю для LTV Ziņu Dienests.

Він заявив, що наразі достеменно не зрозуміло, яку мету переслідує Росія, стягуючи війська до українських кордонів, а тому й незрозуміло, чи це демонстрація сили, чи реальна агресія.

Україна вже протягом 15 років намагається приєднатися до НАТО шляхом отримання Плану Дій для Членства. Мабуть, уже настав час надати цей План Україні. Це буде як мінімум сигналом від нас (ред.- НАТО), що українці не залишаться без підтримки. Я однозначно підтримаю таке рішення, — заявив міністр закордонних справ Латвії.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що 7 квітня міністр закордонних справ Литви повідомив, що запропонує союзникам по НАТО надати Україні ПДЧ та виказав сподівання, що в майбутньому Україна стане повноцінним членом НАТО. Натомість у НАТО запевняють Київ у підтримці та заявляють, що «уважно стежить» за діями Росії на кордоні на фоні посилення військової присутності РФ біля кордонів України.