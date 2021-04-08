Предоставление Украине плана действий для вступления в НАТО поддержала еще одна страна Альянса

НАТО. Фото: УП

https://racurs.ua/n152952-predostavlenie-ukraine-plana-deystviy-dlya-vstupleniya-v-nato-podderjala-esche-odna-strana-alyansa.html

Ракурс

ПДЧ для вступления в НАТО для Украины поддержало еще одно государство. Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что сейчас есть все основания для беспокойства из-за эскалации конфликта в Украине со стороны России.

Поэтому подходит время предоставить План для вступления в НАТО Украине. Об этом он заявил в интервью LTV Ziņu Dienests.

Он заявил, что пока точно не ясно, какую цель преследует Россия, стягивая войска к украинским границам, а потому и непонятно что это — демонстрация силы или реальная агрессия.

Украина уже на протяжении 15 лет пытается присоединиться к НАТО путем получения Плана действий для членства. Наверное, уже пора предоставить этот План Украине. Это будет как минимум сигналом от нас (ред.- НАТО), что украинцы не останутся без поддержки. Я однозначно поддержу такое решение, — заявил министр иностранных дел Латвии.

Напомним, ранее мы сообщали, что 7 апреля министр иностранных дел Литвы сообщил, что предложит союзникам по НАТО предоставить Украине ПДЧ и выразил надежду, что в будущем Украина станет полноценным членом НАТО. В то же время в НАТО уверяют Киев в поддержке и заявляют, что «внимательно следят» за действиями России на границе на фоне усиления военного присутствия РФ у границ Украины.