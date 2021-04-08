Рада выйдет из земельного тупика, чтобы рассмотреть закон о лжи в декларациях

Сессионный зал Верховной Рады, фото: Сергей Ковальчук

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Верховная Рада, которая на следующей неделе должна возобновить пленарные заседания, 13 и 15 апреля также планирует собраться на внеочередные заседания.

Заместитель главы парламентской фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук сообщила об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Также Кравчук обнародовала перечень законопроектов, которые планируют рассмотреть на внеочередных заседаниях. Среди них — президентский законопроект № 4651 о наказании за ложь в декларациях, который предлагает значительно увеличить штрафы, а также применять наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

По словам Кравчук, Владимир Зеленский настаивает, чтобы за существенную ложь в декларациях (более чем 2 тыс. прожиточных минимумов, что составляет примерно 4,5 млн грн) было предусмотрено наказание в виде лишения свободы.

Также на внеочередных заседания Рада может рассмотреть законопроекты о конституционной процедуре (№ 4533) и о внесении изменений по совершенствованию процедур оборонного планирования (№ 4210).

Кроме того, депутатам предложат рассмотреть три проекта, которые касаются «валютных заемщиков».

Верховная Рада продолжает рассмотрение многочисленных поправок к законопроекту, призванному завершить земельную реформу. Этот процесс не может прерываться, поэтому Рада до завершения рассмотрения поправок не может рассматривать другие вопросы. В связи с этим в марте парламент уже собирался на внеочередные заседания.

Напомним, во второй половине марта Верховная Рада ушла на карантин. Пленарные заседания должны возобновиться 13 марта.