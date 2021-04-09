Впервые во Львове задействовали вертолет для доставки тяжелобольного пациента. Фото: vz.kiev.ua

https://racurs.ua/n153038-vpervye-vo-lvove-zadeystvovali-vertolet-dlya-dostavki-tyajelobolnogo-pacienta-foto.html

Ракурс

Медицинский вертолет во Львове впервые задействовали для срочной эвакуации.

В пятницу, 9 апреля, во Львов из города Турки вертолетом доставили пациентку в тяжелом состоянии. Вертолет приземлился возле больницы скорой помощи. Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый в Telegram.

Исторический момент для всех нас. Медицинский вертолет только что приземлился возле больницы скорой помощи. Пациентку в тяжелом состоянии доставили из Турки. Теперь у нас появилась возможность доставлять пациентов из труднодоступных районов, — написал он.

Как известно, во Львовской области стартовал пилотный проект по аэромедицинской эвакуации. Начиная с апреля пациентов с инсультами, инфарктами, с тяжелыми травмами после ДТП, другими угрожающими для жизни и здоровья состояниями смогут срочно доставлять в больницу медицинским вертолетом. Львовские бригады будут обслуживать семь областей: Львовскую, Закарпатскую, Ивано-Франковскую, Волынскую, Ровенскую, Тернопольскую и Черновицкую.

Пилотный проект на Львовщине реализуют на базе областного Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф. В отделе аэромедицинских эвакуаций работают 10 медработников — пять врачей и пять фельдшеров.

Напомним, в Минздраве заявляли, что в Украине в 2021 году создадут единое аэромедицинское пространство. Авиацию будут привлекать не только для транспортировки тяжелобольных, но и использовать во время стихийных бедствий, если пациент травмировался.