Собаки могут ревновать, фото:

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Ракурс

Ревность могла возникнуть как навык для защиты ценных социальных связей от посторонних, однако ряд ученых считают, что она связана с самосознанием и теорией разума, что приводит к утверждениям, что ревность является уникальной для людей.

В то же время владельцы собак часто замечают, что их питомцы способны вести себя ревниво, если хозяин уделяет слишком много внимания другому животному. Идет ли в данном случае речь о ревности, проверили исследователи из Новой Зеландии. Об этом говорится в статье, опубликованной в Psychological Science.

Ученые провели эксперименты с 18 домашними собаками, которых помещали в ситуации, вызывающие ощущение недостатка любви со стороны хозяина. Животным демонстрировали сцену, в которых хозяин ласкал другую собаку, или (как контрольный эксперимент) пушистый флисовый цилиндр.

После этого опускался барьер, который отделял подопытных животных от хозяина и «конкурента». Оказалось, что испытуемые собаки бросались со значительно большей силой на других животных, чем на «соперника» в виде мягкой и явно неживой игрушки.

Таким образом, поведение подопытных собак демонстрировало три ключевых признака ревности:

проявлялось только при взаимодействии хозяина с потенциальным социальным конкурентом, но не с неживым объектом;

было прямым следствием этого взаимодействия, а не просто присутствия конкурента рядом;

происходило даже в случае неожиданного взаимодействия между хозяином собаки и потенциальным социальным конкурентом.

Эти результаты подтверждают теорию о том, что собаки демонстрируют ревнивое поведение, и они дают первые доказательства того, что собаки могут психически представлять социальные взаимодействия, которые вызывают ревность, — подчеркивают исследователи.

Напомним, ученые исследовали, как быстро собаки могут изучать новые слова.