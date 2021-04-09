Собаки можуть ревнувати, фото:

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Ракурс

Ревнощі могли виникнути як навичка для захисту цінних соціальних зв’язків від сторонніх, проте низка учених вважають, що вони пов’язані із самосвідомістю та теорією розуму, що призводить до тверджень, що ревнощі є унікальними для людей.

Водночас власники собак часто помічають, що їх вихованці здатні поводитися ревниво, якщо господар приділяє занадто багато уваги іншій тварині. Чи дійсно в цьому випадку йдеться про ревнощі, перевірили дослідники з Нової Зеландії. Про це йдеться у статті, опублікованій в Psychological Science.

Учені провели експерименти з 18 домашніми собаками, яких поміщали в ситуації, що викликають відчуття нестачі любові з боку господаря. Тваринам демонстрували сцену, в яких господар пестив іншу собаку, або (як контрольний експеримент) пухнастий флісовий циліндр.

Після цього опускався бар'єр, який відділяв тварин від господаря та «конкурента». Виявилося, що піддослідні собаки кидалися зі значно більшою силою на інших тварин, ніж на «суперника» у виді м’якої та явно неживої іграшки.

Отже, така поведінка піддослідних собак демонструвала три ключові ознаки ревнощів:

проявлялася лише при взаємодії господаря з потенційним соціальним конкурентом, але не з неживим об'єктом;

була прямим наслідком цієї взаємодії, а не просто присутності конкурента поруч;

відбувалася навіть у випадку несподіваної взаємодії між господарем собаки та потенційним соціальним конкурентом.

Ці результати підтверджують теорію про те, що собаки демонструють ревниву поведінку, і вони дають перші докази того, що собаки можуть психічно представляти соціальні взаємодії, які викликають ревнощі, — наголошують дослідники.

Нагадаємо, вчені дослідили, як швидко собаки можуть вивчати нові слова.