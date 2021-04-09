Учения в Чернобыле. Фото: Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения

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Учения по тушению лесных пожаров состоялись в Чернобыльской зоне.

К тактико-специальным маневрам привлекли не только спасателей ГСЧС, но и работников ряда государственных специализированных предприятий и специалистов Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. По легенде, пожар возник в районе Корогодского лесничества. Об этом 9 апреля сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Пока спасатели тушили условный пожар, эксперты анализировали, сильно ли воздух был загрязнен радиацией. Ряд специалистов отвечал за аэроразведку условного места пожара.

Первый заместитель председателя Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Андрей Пляцко заявил после учений, что эффективное взаимодействие и координация всех подразделений и предприятий может обеспечить локализацию и ликвидацию лесных пожаров в кратчайшие сроки.

Напомним, пожары в Чернобыле весной 2020 года повлекли колоссальные последствия для природы в зоне отчуждения. Тогда огонь распространился на территорию почти 100 га, а сам пожар вызвал и немалые экологические трудности для Киева — жители столицы страдали в апреле от значительной задымленности.