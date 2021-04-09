Андрей Аксенов, фото: «Радіо Свобода»

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Ракурс

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) признала избранным депутатом в результате довыборов в округе № 50, которые состоялись 28 марта, Андрея Аксенова — мэра Доброполья.

Соответствующее решение было принято сегодня, 9 апреля, во время заседания ЦИКа. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Отмечается, что Аксенов на довыборах получил более 19 тыс. 949 голосов избирателей (или 64% из тех, кто принял участие в голосовании).

В то же время в ЦИКе отмечают, что получили многочисленные обращения и призывы не допустить регистрации Аксенова народным депутатом. В ведомстве отмечают, что могут действовать исключительно в пределах определенных законодательством полномочий.

Обвинение любого кандидата в сепаратизме или любом преступлении, в том числе и возбуждения уголовного дела, не является основанием для отказа в регистрации, — подчеркивают в ЦИКе. — Только в случае вступления в отношении кандидата в депутаты в законную силу обвинительного приговора суда за совершение умышленного преступления Комиссия может отказывать или отменять регистрацию кандидатов.

В ЦИКе отмечают, что вопрос возможного наличия двойного гражданства или причастности к антигосударственной деятельности, в чем обвиняли Аксенова, выходят за пределы их компетенции и лежат в плоскости ответственности других государственных органов.

Вопрос отмены регистрации кандидата в народные депутаты Украины Аксенова А. А. был предметом судебного разбирательства. По его результатам судами было констатировано отсутствие оснований для отмены Комиссией регистрации кандидата в народные депутаты, — отмечают в ведомстве.

Напомним, Аксенова активисты и СМИ обвиняли в причастности к организации в 2014 году незаконного референдума об отделении Донбасса в поселке на окраине Доброполья, незаконнрм посещении оккупированного Крыма и получении российского паспорта. Он все отрицает.