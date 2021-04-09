Андрій Аксьонов, фото: «Радіо Свобода»

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Центральна виборча комісія (ЦВК) визнала обраним депутатом в результаті довиборів в окрузі № 50, які відбулися 28 березня, Андрія Аксьонова — мера Добропілля.

Відповідне рішення було ухвалене сьогодні, 9 квітня, під час засідання ЦВК. Про це повідомляє прес-служба ЦВК.

Зазначається, що Аксьонов на довиборах здобув понад 19 тис. 949 голосів виборців (або 64% з тих, хто взяв участь в голосуванні).

Водночас у ЦВК зазначають, що отримали численні звернення та заклики не допустити реєстрації Аксьонова народним депутатом. У відомстві наголошують, що можуть діяти виключно в межах визначених законодавством повноважень.

Звинувачення будь-якого кандидата у сепаратизмі чи будь-якому злочині, в тому числі і порушення кримінальної справи, не є підставою для відмови в реєстрації, — наголошують у ЦВК. — Лише у разі набрання щодо кандидата у депутати законної сили обвинувальним вироком суду за вчинення умисного злочину Комісія може відмовляти чи скасовувати реєстрацію кандидатів.

У ЦВК зазначають, що питання можливої наявності подвійного громадянства чи причетності до антидержавної діяльності, в чому звинувачували Аксьонова, виходять за межі їхньої компетенції та лежать у площині відповідальності інших державних органів.

Питання cкасування реєстрації кандидата в народні депутати України Аксьонова А. А. було предметом судового розгляду. За його результатами судами було констатовано відсутність підстав для скасування Комісією реєстрації кандидата в народні депутати, — зазначають у відомстві.

Нагадаємо, Аксьонова активісти та ЗМІ звинувачували в причетності до організації в 2014 році незаконного референдуму про відокремлення Донбасу в селищі на околиці Добропілля, незаконних відвідинах окупованого Криму та отриманні російського паспорта. Він усе заперечує.