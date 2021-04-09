Гроші на рахунках боржників арештовуватимуть автоматично. Фото: radako.com.ua

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Заарештовувати гроші на рахунках боржників виконавцям дозволили в автоматичному порядку.

Міністерство юстиції наказом від 23 березня 2021 року № 061/5 внесло зміни до Порядку автоматизованого арешту коштів боржників на рахунках у банках. Це дозволило спростити та автоматизувати взаємодію виконавців із банківськими установами. Раніше для арешту грошей на рахунках боржника виконавець повинен був відправити запит у банк для встановлення наявності рахунків, а після цього виносив постанову про арешт, яке письмово відправляв у банк. Зараз вся взаємодія відбуватиметься через електронні системи.

Тепер виконавець буде створювати в автоматизованій системі виконавчих проваджень вимогу про надання інформації про рахунки боржника, підписувати його за допомогою електронного цифрового підпису і направляти всім банкам через інформаційну систему банків. Після цього інформаційна система банків за 60 хв. сформує довідку про всі рахунки боржника.

Після відповіді з банку виконавець винесе постанову про арешт коштів і в електронному форматі направить його для виконання банкам. Раніше подібна система була доступною лише у виконавчих провадженнях про стягнення аліментів.

Нагадаємо, у березні Верховна Рада ухвалила закон, який врегулює діяльність колекторів. Після набрання чинності нового закону вимагати погашення заборгованості по кредиту зможуть тільки колекторські компанії, зареєстровані Нацбанком України. Банк, переуступивши кредитну заборгованість колекторам, буде зобов’язаний повідомити про це позичальника протягом десяти днів.