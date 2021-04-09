Деньги на счетах должников будут арестовывать автоматически. Фото: radako.com.ua

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Арестовывать деньги на счетах должников исполнителям разрешили в автоматическом порядке.

Министерство юстиции приказом от 23 марта 2021 года № 061/5 внесло изменения в Порядок автоматизированного ареста средств должников на счетах в банках. Это позволило упростить и автоматизировать взаимодействие исполнителей с банковскими учреждениями. Ранее для ареста денег на счетах должника исполнитель должен был отправить запрос в банк для установления наличия счетов, а после этого выносил постановление об аресте, которое письменно отправлял в банк. Сейчас все взаимодействие будет происходить через электронные системы.

Теперь исполнитель будет создавать в автоматизированной системе исполнительных производств требование о предоставлении информации о счетах должника, подписывать его при помощи электронной цифровой подписи и направлять всем банкам через информационную систему банков. После этого информационная система банков за 60 мин. сформирует справку обо всех счетах должника.

После ответа из банка исполнитель вынесет постановление об аресте средств и в электронном формате и направит его для исполнения банкам. Ранее подобная система была доступна лишь в исполнительных производствах о взыскании алиментов.

Напомним, в марте Верховная Рада приняла закон, который урегулирует деятельность коллекторов. После вступления в силу нового закона требовать погашения задолженности по кредиту смогут только коллекторские компании, зарегистрированные Нацбанком Украины. Банк, переуступив кредитную задолженность коллекторам, будет обязан уведомить об этом заемщика в течение десяти дней.