Правительство частично легализовал медицинский каннабис, фото:

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Кабмин отнеся некоторые препараты на основе каннабиноидов к спискк веществ с ограниченным обращением.

Об этом говорится в тексте правительственного постановления № 324 «О внесении изменений в перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров», опубликованной на сайте правительства.

Так, в список веществ, оборот которых на территории Украины ограничен, оказались препарат «Набилон» (синтетические каннабиноиды, имитирующий действие тетрагидроканнабинола — главного психоактивного компонента каннабиса) и «Набиксимолс» (стандартизированный экстракт каннабиса с одинаковым содержанием тетрагидроканнабинола и каннабидиола).

Отмечается, что теперь обращение «Набилона», «Набиксимолса» и «Дронабинола» (тетрагидроканнабинола) разрешен в Украине только в форме лекарственных средств или в форме субстанций, предназначенных для производства, изготовления лекарств.

В то же время соорганизатор Марша Свободы за реформы государственной политики в отношении наркотиков Тарас Ратушный в комментарии изданию «Суспільне» заявил, что это правительственное постановление не решит проблему обеспечения украинских пациентов необходимыми препаратами на основе каннабиса:

оно не разрешает доступ к научным исследованиям — наличие двух препаратов, которые нужно будет завозить в готовых лекарственных формах, не дает возможности украинским ученым исследовать каннабиноиды, которых уже открыто более 100;

эти препараты не закрывают потребности всего спектра всех пациентов, страдающих различными болезнями;

помехой также может стать высокая цена препаратов.

Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков недавно рассказал, что думает о легализации каннабиса.