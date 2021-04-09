Еще в одной области Украины ввели карантин «красного» уровня. Фото:

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Харьковская область с 11 апреля попадет в «красную» зону карантина, где действуют максимальные карантинные ограничения.

Решение по Харьковщине было принято Государственной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с коронавирусной болезнью в регионе. Об этом 9 апреля сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в Telegram.

В «красной» карантинной зоне не работают ТРЦ, кафе, рестораны, а массовые мероприятия запрещены. Ограничения касаются и посещения учебных заведений. Местные власти вправе самостоятельно ограничивать работу общественного транспорта.

Как известно, сейчас в «красной» зоне карантина сейчас находятся Киев, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области.

Также Немчинов отметил, что с 10 апреля Ивано-Франковская область выйдет из «красной» зоны карантина и перейдет в «оранжевую».

Напомним, усиленный карантин из-за эпидемии коронавируса ввели в Тернополе, Чернигове и Херсонской области. А «Укрзализныця» решила ввести ограничения по услугам железной дороги на территории Хмельницкой области.