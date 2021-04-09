Тепло и без осадков — погода на выходные в Украине (КАРТА)https://racurs.ua/n153031-teplo-i-bez-osadkov-pogoda-na-vyhodnye-v-ukraine-karta.htmlРакурс
Погода в Украине на выходных 10−11 апреля будет теплой, осадков не прогнозируют.
10 апреля теплее всего будет на западе и в центральных регионах: там ожидается 13−14° выше нуля. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.
Более прохладная погода ожидается на севере и востоке — температура воздуха прогреется до 12° с отметкой плюс.
В воскресенье, 11 апреля, в центральной части страны, а также местами на западе будет ясный солнечный день, потеплеет до 17° выше нуля.
Погода в Киеве 10 апреля будет солнечной и без осадков. Ночью температура воздуха ожидается 0−2° выше нуля, а днем — 11−13° тепла.
Погода в Харькове также ожидается без осадков. Температура воздуха ночью составит от 0−2° тепла, а днем ожидается 10−12° с отметкой плюс.
Погода в Одессе будет без осадков. Ночью столбики термометров покажут 1−3° тепла, температура воздуха днем будет 8−10° выше нуля.
Погода во Львове прогнозируется облачная, но без осадков. Температура воздуха ночью будет 1−3° тепла, а днем — 11−13° тепла.
Погода в Карпатах также будет без осадков в течение суток. Столбики термометров ночью покажут 0−2° выше нуля, а днем будет 12−14° с отметкой плюс.
Геомагнитная обстановка в Украине 10 апреля будет спокойной, в течение дня возможны незначительные возмущения.