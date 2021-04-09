Тепло и без осадков – погода на выходные в Украине. Фото: https://trostyanets.info

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Погода в Украине на выходных 10−11 апреля будет теплой, осадков не прогнозируют.

10 апреля теплее всего будет на западе и в центральных регионах: там ожидается 13−14° выше нуля. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Более прохладная погода ожидается на севере и востоке — температура воздуха прогреется до 12° с отметкой плюс.

В воскресенье, 11 апреля, в центральной части страны, а также местами на западе будет ясный солнечный день, потеплеет до 17° выше нуля.

Погода в Киеве 10 апреля будет солнечной и без осадков. Ночью температура воздуха ожидается 0−2° выше нуля, а днем ​​— 11−13° тепла.

Погода в Харькове также ожидается без осадков. Температура воздуха ночью составит от 0−2° тепла, а днем ​​ожидается 10−12° с отметкой плюс.

Погода в Одессе будет без осадков. Ночью столбики термометров покажут 1−3° тепла, температура воздуха днем ​​будет 8−10° выше нуля.

Погода во Львове прогнозируется облачная, но без осадков. Температура воздуха ночью будет 1−3° тепла, а днем ​​— 11−13° тепла.

Погода в Карпатах также будет без осадков в течение суток. Столбики термометров ночью покажут 0−2° выше нуля, а днем ​​будет 12−14° с отметкой плюс.

Геомагнитная обстановка в Украине 10 апреля будет спокойной, в течение дня возможны незначительные возмущения.