Тепло та без опадів – погода на вихідні в Україні. Фото: https://trostyanets.info

https://racurs.ua/ua/n153031-teplo-ta-bez-opadiv-pogoda-na-vyhidni-v-ukrayini-karta.html

Ракурс

Погода в Україні на вихідних 10−11 квітня буде теплою, опадів не прогнозують.

10 квітня найтепліше буде на заході та в центральних регіонах: там очікується до 13−14° вище нуля. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Трішки прохолодніша погода очікується на півночі та сході — температура повітря прогріється до 12° з позначкою плюс.

У неділю, 11 квітня, в центральній частині країни, а також місцями на заході буде ясний сонячний день, потеплішає до 17° вище нуля.



Погода в Києві 10 квітня буде сонячною та без опадів. Вночі температура повітря очікується 0−2° вище нуля, а вдень — 11−13° тепла.

Погода в Харкові також очікується без опадів. Температура повітря вночі складе від 0−2° тепла, а вдень очікується 10−12° з позначкою плюс.

Погода в Одесі буде без опадів. Вночі стовпчики термометрів покажуть 1−3° тепла, температура повітря вдень буде 8−10° вище нуля.

Погода у Львові прогнозується хмарна, але без опадів. Температура повітря вночі буде 1−3° тепла, а вдень — 11−13° тепла.

Погода в Карпатах також буде без опадів протягом доби. Стовпчики термометрів вночі покажуть 0−2° вище нуля, а вдень буде 12−14° з позначкою плюс.

Геомагнітна обстановка в Україні 10 квітня буде спокійною, протягом дня можливі незначні збурення.