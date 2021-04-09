Приватну яхту Медведчука арештував суд. Фото: ponomaroleg.com

https://racurs.ua/ua/n153030-yahtu-medvedchuka-areshtuvav-sud-podrobyci.html

Ракурс

Арештовано яхту одного з лідерів політсили «Опозиційна платформа — За життя» Віктора Медведчука.

Суд наклав арешт на одне з суден, що належить Медведчуку. Відповідне рішення на основі матеріалів СБУ прийняв Херсонський міський суд 9 квітня. Про це повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Правоохоронці стверджують, що екіпаж яхти ROMANCE 1, яка приписана в порту Херсона, неодноразово порушував українське законодавство. Зокрема, приватне судно заходило в порти окупованого Росією Криму. Наразі слідчі вивчають обставини неодноразового порушення екіпажем порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї.

У спецслужбі зазначили, що у справі яхти Медведчука триває досудове розслідування за ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 3 ст. 110−2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України), ч. 1, 2, 3 ст. 332−1 (порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї), ст. 291 (порушення чинних на транспорті правил) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 9 квітня на базу охоронного агентства «Шторм», яке належить соратникам нардепу Віктору Медведчуку, прийшли з обшуками. Слідчі дії тривали у межах кримінального провадження, відкритого за фактом самовільного зайняття земельної ділянки на Трухановому острові.