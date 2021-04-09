Силовики прийшли з обшуком на базу охоронного агентства соратників Медведчука (ВІДЕО)

https://racurs.ua/ua/n153021-sylovyky-pryyshly-z-obshukom-na-bazu-ohoronnoyi-firmy-soratnykiv-medvedchuka-video.html

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На фірму соратників Віктора Медведчука 9 квітня прийшла поліція. Сьогодні тут тривали процесуальні заходи у межах кримінального провадження, відкритого за фактом самовільного зайняття земельної ділянки на Трухановому острові.

Декілька силових структур — Нацполіції, прокуратури, фахівців КМДА, екоінспекції та Держгеокадастру — провели огляд земельної ділянки, будівель та споруд.

На базу охоронного агентства «Шторм» зайшли й працівники водної поліції та полку поліції особливого призначення.

Директор фірми Іван Бойченко розповів «Громадському», що до бази прийшли правоохоронці з ухвалою суду щодо дозволу на проведення огляду. З ними були комунальні служби, які зламали паркан.

У поліції Києва повідомили, що штурму бази та використання при цьому сил авіації не було.

Фірма «Шторм» належить соратникам глави політради «Опозиційної платформи — За життя» Віктора Медведчука.

Раніше в розслідуванні Bihus.info йшлося, що соратники народного депутата від ОПЗЖ — власники приватного охоронного агентства «Шторм» — захопили територію на Трухановому острові у Києві, перекривши доступ до Дніпра.

Кримінальне провадження відкрили за ч. 4 ст. 197−1 (самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво) КК України. Його здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.