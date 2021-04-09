Силовики пришли с обыском на базу охранной фирмы соратников Медведчука, фото — Громадське

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На фирму соратников Виктора Медведчука 9 апреля пришла полиция. Сегодня здесь проходили процессуальные меры в рамках уголовного производства, открытого по факту самовольного занятия земельного участка на Трухановом острове.

Несколько силовых структур — Нацполиция, прокуратура, специалисты КГГА, экоинспекция и Госгеокадастр — провели обзор земельного участка, зданий и сооружений.

На базу охранного агентства «Шторм» зашли сотрудники водной полиции и полка полиции особого назначения.

Директор фирмы Иван Бойченко рассказал «Громадському», что на базу пришли правоохранители с постановлением суда о разрешении на проведение осмотра. С ними были коммунальные службы, сломавшие забор.

В полиции Киева сообщили, что штурма базы и использования при этом сил авиации не было.

Фирма «Шторм» принадлежит соратникам главы политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука.

Ранее в расследовании Bihus.info говорилось, что соратники народного депутата от ОПЗЖ — владельцы частного охранного агентства «Шторм» — захватили территорию на Трухановом острове в Киеве, перекрыв доступ к Днепру.

Уголовное производство открыли по ч. 4 ст. 197−1 (самовольное занятие земельного участка и самовольное строительство) УК Украины. Его осуществляет Подольская окружная прокуратура города Киева.