Южноафриканский штамм коронавируса хуже реагирует на вакцинацию — биолог

https://racurs.ua/n153020-ujnoafrikanskiy-shtamm-koronavirusa-huje-reagiruet-na-vakcinaciu-biolog.html

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Южноафриканский штамм коронавируса имеет мутации, которых изначально не было зафиксировано во время изучения британского варианта SARS-CoV-2. Поэтому он хуже реагирует на существующие вакцины от COVID-19.

Южноафриканский вариант (B.1.351) имеет мутации в 484 позиции и в 417 позиции аминокислотного остатка. Они произошли в спаечном гликопротеине (S), рассказал директор Института биохимии НАН Украины, доктор биологических наук Сергей Комиссаренко, пишет «РБК-Украина».

Биолог отметил, что дополнительные мутации в варианте B.1.351 стали еще более заразными, а протеин — более стабильным. Сначала считалось, что южноафриканский штамм коронавируса является в два раза больше заразным, но, не исключено, что его заразность еще сильнее.

В коронавирусе B.1.351 мутации проходят редко по сравнению с другими вирусами. Например, в три раза реже, чем у вируса гриппа. Но эти мутации стабильны, передаются с вирусом от человека к человеку и поэтому быстро распространяются.

Уровень летальности южноафриканского штамма коронавируса пока сложно оценить. Однако ученые обнаружили, что этот вирус ведет себя агрессивно и вызывает тяжелое течение болезни и поражает людей молодого возраста.

Этот вирус также хуже реагирует на вакцинацию. Однако иммунопрофилактика в конечном итоге способствует эволюционному давлению на вирус и в нем происходит больше мутаций. Имеющиеся сейчас в Украине вакцины предотвращают развитие коронавирусной инфекции и тяжелое течение болезни. Поэтому вакцинироваться, как говорит ученый, в любом случае необходимо.

Напомним, что самая высокая летальность от COVID-19 прослеживается среди пожилых людей (70+) и тех, которые имеют сопутствующие заболевания (речь идет о болезнях, связанных с почками, печенью, легкими, болезнями сердца и диабетом).