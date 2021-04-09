Когда священники смогут вакцинироваться от COVID-19, рассказали в Минздраве. Фото: Цензор. нет

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Прививку от коронавируса священники могут получить на втором этапе вакцинации. Министерство здравоохранения «приравняло» их к социальным работникам.

Чтобы получить прививку, представитель церкви должен обратиться к своему руководству и сообщить о желании вакцинироваться. Об этом сообщили в Центре общественного здоровья.

Затем списки должны передать координаторам по вакцинации в конкретном регионе. После этого всем желающим сообщат о времени и месте прививки.

Как известно, вакцинация против COVID-19 в Украине началась 24 февраля. Первыми препарат начали вводить медицинским работникам коронавирусных больниц, бригадам экстренной помощи, сотрудникам лабораторий, тестирующих на COVID-19, жителям и персоналу домов престарелых и военным на фронте.

Второй этап начался 22 марта. На нем прививки делают врачам всех учреждений здравоохранения, социальным работникам и людям старше 80 лет.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов насчитал 32 млн. доз COVID-вакцин для Украины и назвал график поставок. Он заявил, что в проекте Национального плана предлагается охватить 70% населения прививками в 2021 году.