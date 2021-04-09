Коли священники зможуть вакцинуватися від COVID-19, розповіли у МОЗ. Фото: Цензор.нет

https://racurs.ua/ua/n153019-koly-svyaschennyky-zmojut-vakcynuvatysya-vid-covid-19-rozpovily-u-moz.html

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Щеплення від коронавірусу священники можуть отримати на другому етапі вакцинації. Міністерство охорони здоров’я «прирівняло» їх до соціальних працівників.

Аби отримати щеплення, представник церкви повинен звернутися до свого керівництва та повідомити про бажання вакцинуватися. Про це повідомили у Центрі громадського здоров’я.

Потім списки мають передати координаторам із вакцинації в конкретному регіоні. Після цього усіх охочих повідомлять про час та місце щеплення.

Як відомо, вакцинація проти COVID-19 в Україні розпочалася 24 лютого. Спочатку препарат почали вводити медичним працівникам коронавірусних лікарень, бригадам екстреної допомоги, співробітникам лабораторій, що тестують на COVID-19, мешканцям та персоналу будинків для людей старшого віку та військовим на фронті.

Другий етап вакцинації розпочався 22 березня. На ньому щеплення роблять лікарям усіх закладів охорони здоров’я, соціальним працівникам та людям старше 80 років.

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Максим Степанов нарахував 32 млн доз COVID-вакцин для України та назвав графік поставок. Він заявив, що в проекті Національного плану пропонується охопити 70% населення щепленням у 2021 році.