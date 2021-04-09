Стерненку змінили запобіжний захід у справі про викрадення і катування

https://racurs.ua/ua/n153013-sternenku-pidtverdyly-zapobijnyy-zahid-u-spravi-pro-vykradennya-i-katuvannya.html

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Справу Сергія Стерненка сьогодні продовжили розглядати в Одесі. Апеляцію на вирок у справі щодо викрадення і катування людини, у якій екс-лідер одеського «Правого сектору» отримав 7 років за ґратами, розглянуть наступного тижня.

Тим часом в Одеському апеляційному суді 9 квітня відбулося засідання щодо скасування запобіжного заходу Сергію Стерненку та Руслану Демчуку.

Суд сьогодні погодився перевести Стерненка і Демчука із СІЗО під цілодобовий домашній арешт і зобов’язав здати закордонні паспорти. Стерненка його звільнили з-під варти у залі суду.

На початку засідання суддя дозволила випустити Стерненка і Демчука з клітки. Захисники заявили клопотання про ведення онлайн-трансляції. Суддя задовольнила клопотання частково — дозволила проводити тільки фото і відео-фіксацію засідання представникам ЗМІ, але не дозволила проводити стрім, оскільки вважає, що «зарано висвітлювати цю частину процесу».

У суд прибули четверо народних депутатів з трьох фракцій («Слуга народу», «Голос» та «ЄС»), які були готові взяти Стерненка і Демчука на поруки.

Адвокати зазначали, що немає законних підстав для такого запобіжного, бо суддя у першій інстанції нічим не мотивував таку міру запобіжного заходу, а також не мав права обирати новий, оскільки на той час діяв інший — застава.

Нагадаємо, що 23 лютого 2021 року Приморський суд Одеси у справі викрадення і катування людини призначив Стерненку і Демчуку по 7 років і 3 місяці ув’язнення з конфіскацією половини майна.

Стерненку інкримінували викрадення та побиття Сергія Щербича, члена партії «Довіряй ділам», співголовою якої є мер Одеси Геннадій Труханов, з метою «заволодіння його коштами на суму 300 гривень». У 2015 році правоохоронці провели обшук у нього вдома, оголосили йому підозру та взяли під варту. Суди в цій справі тривали п’ять років.

Демчук, за версією слідства, організував зустріч із потерпілим депутатом Щербичем, був за кермом авто, на якому його відвезли у підвал, і разом зі Стерненком бив потерпілого.

Апеляція на цей вирок буде розглядатися 16 квітня.