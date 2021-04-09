Цистерна з киснем перекинулася під Києвом, фото — Поліція Київської області

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Ракурс

У ДТП поблизу Києва потрапило авто, яке перевозило цистерну з рідким киснем. Аварія сталася на 25-му кілометрі траси М-01 (Київ — Чернігів) поблизу Броварів.

Патрульна поліція Київської області повідомила, що автомобіль перевозив небезпечний вантаж, а рух тимчасово перекрили в обох напрямках.

Аварія сталася з вантажівкою ДАФ. Бійці ДСНС подали ствол для осадження випаровування кисню, який виходить з запобіжної арматури, щоб знизити тиску в ємності.

Інша цистерна прямує до місця ДТП, щоб перекачати кисень.

Об’їзд здійснюється через місто Бровари. Патрульні просять за можливості утриматися від поїздки трасою М-01.