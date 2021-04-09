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Цистерна з киснем перекинулася під Києвом, фото — Поліція Київської області
Цистерна з киснем перекинулася під Києвом — рух заблоковано (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n153018-cysterna-z-kysnem-perekynulasya-pid-kyievom-ruh-zablokovano-foto.htmlРакурс
У ДТП поблизу Києва потрапило авто, яке перевозило цистерну з рідким киснем. Аварія сталася на 25-му кілометрі траси М-01 (Київ — Чернігів) поблизу Броварів.
Патрульна поліція Київської області повідомила, що автомобіль перевозив небезпечний вантаж, а рух тимчасово перекрили в обох напрямках.
Аварія сталася з вантажівкою ДАФ. Бійці ДСНС подали ствол для осадження випаровування кисню, який виходить з запобіжної арматури, щоб знизити тиску в ємності.
Інша цистерна прямує до місця ДТП, щоб перекачати кисень.
Об’їзд здійснюється через місто Бровари. Патрульні просять за можливості утриматися від поїздки трасою М-01.
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