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Ракурс
Цистерна з киснем перекинулася під Києвом, фото — Поліція Київської області

Цистерна з киснем перекинулася під Києвом — рух заблоковано (ФОТО)

9 кві 2021, 14:19
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У ДТП поблизу Києва потрапило авто, яке перевозило цистерну з рідким киснем. Аварія сталася на 25-му кілометрі траси М-01 (Київ — Чернігів) поблизу Броварів.

Патрульна поліція Київської області повідомила, що автомобіль перевозив небезпечний вантаж, а рух тимчасово перекрили в обох напрямках.

Цистерна з киснем перекинулася під Києвом, фото — Поліція Київської області

Цистерна з киснем перекинулася під Києвом, фото — Поліція Київської області

Аварія сталася з вантажівкою ДАФ. Бійці ДСНС подали ствол для осадження випаровування кисню, який виходить з запобіжної арматури, щоб знизити тиску в ємності.

Інша цистерна прямує до місця ДТП, щоб перекачати кисень.


Об’їзд здійснюється через місто Бровари. Патрульні просять за можливості утриматися від поїздки трасою М-01.

Цистерна з киснем перекинулася під Києвом, фото — Поліція Київської області

Джерело: Ракурс


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