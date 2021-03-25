ДТП у Луцьку. Фото: «Волинські новини»

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Дорожньо-транспортна пригода з постраждалими сталася 25 березня у Луцьку.

Автопригода трапилася о 12.30 по вулиці Ківерцівській. Зіштовхнулися маршрутне таксі «Богдан» та вантажівка ЗІЛ із причіпом. Після ДТП за допомогою до медиків звернулося шестеро пасажирів та водій маршрутки. Про це повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції у Волинській області.

У поліції зазначили, що слідчі вирішують питання про відкриття за цим фактом кримінального провадження за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Водночас видання «Волинські новини» із посиланням на керівника Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Володимира Шмаля пише про вісьмох постраждалих. Сімох учасників ДТП довелося госпіталізувати.

Нагадаємо, 18 березня у Хмельницькій області сталася смертельна ДТП з військовою вантажівкою «КамАз». На трасі «Стрий — Кіровоград — Знам’янка» між селами Поляни та Копачівка Волочиського району «КамАз» зіткнувся з легковим автомобілем Audi. Внаслідок аварії загинули дві особи з легковика.