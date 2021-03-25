У більшості регіонів України 26 березня опади не очікуються, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/ua/n152274-bez-opadiv-u-bilshosti-regioniv-pogoda-v-ukrayini-na-26-bereznya-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 26 березня буде без опадів у більшості регіонів.

Лише в південних та південно-східних областях вночі та вранці очікується мокрий сніг з дощем, подекуди налипання мокрого снігу. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Температура повітря вночі становитиме −4…+14°, вдень — +5…+10°.

Погода в Києві протягом 26 березня буде без опадів. Вночі стовпчики термометрів опустяться до 0…−2°, вдень — піднімуться до +7…+9°. Вітер північний, 3−8 м/с.

Погода у Львові також буде без опадів протягом доби. Вночі температура повітря становитиме −1…−3°, вдень — +7…+9°. Вітер північний, 3−8 м/с.

Погода в Одесі передбачає мокрий сніг з дощем вночі та відсутність істотних опадів вдень. Термометри вночі покажуть +2…+4°, вдень — +8…+10°. Вітер північний, 3−8 м/с.

Погода у Дніпрі передбачає мокрий сніг з дощем вночі та відсутність опадів вдень. Вночі температура повітря становитиме −1…+1°, вдень — +8…+10°. Вітер північний, 3−8 м/с.

Погода у Харкові також передбачає мокрий сніг з дощем вночі та відсутність опадів вдень. Очікується температура повітря −1…+1°, вдень — +7…+9°. Вітер північний, 3−8 м/с.

Погода на Закарпатті 26 березня буде без опадів. Вночі температура становитиме 0…−2°, вдень повітря прогріється до +9…+11°. Вітер південно-західний, 5−10 м/с.

Геомагнітний стан у Києві 26 березня буде досить спокійним, протягом доби очікуються невеликі збурення.