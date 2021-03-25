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В большинстве регионов Украины 26 марта осадков не ожидается, фото: «Ракурс»

Без осадков в большинстве регионов — погода в Украине на 26 марта (КАРТА)

25 мар 2021, 15:44
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Погода в Украине 26 марта будет без осадков в большинстве регионов.

Лишь в южных и юго-восточных областях ночью и утром ожидается мокрый снег с дождем, местами налипание мокрого снега. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Температура воздуха ночью составит −4…+14°, днем — +5…+10°.

Погода в Киеве в течение 26 марта будет без осадков. Ночью столбики термометров опустятся до 0…-2°, днем — поднимутся до +7…+9°. Ветер северный, 3−8 м/с.

Погода во Львове также будет без осадков в течение суток. Ночью температура воздуха составит −1…−3°, днем — +7…+9°. Ветер северный, 3−8 м/с.

Погода в Одессе предусматривает мокрый снег с дождем ночью и отсутствие осадков днем. Термометры ночью покажут +2…+4°, днем — +8…+10°. Ветер северный, 3−8 м/с.

Погода в Днепре предусматривает мокрый снег с дождем ночью и отсутствие осадков днем. Ночью температура воздуха составит −1…+1°, днем — +8…+10°. Ветер северный, 3−8 м/с.

Погода в Харькове также предусматривает мокрый снег с дождем ночью и отсутствие осадков днем. Ожидается температура воздуха −1…+1°, днем — +7…+9°. Ветер северный, 3−8 м/с.

Погода на Закарпатье 26 марта будет без осадков. Ночью температура составит 0…-2°, днем воздух прогреется до +9…+11°. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.

Погода в Украине на 26 марта. Карта: Укргидрометцентр


Геомагнитная обстановка в Киеве 26 марта будет достаточно спокойной, в течение суток ожидаются небольшие возмущения.

Геомагнитная обстановка. Инфографика: Gismeteo

Источник: Ракурс


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