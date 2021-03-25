Травили и грабили заробитчан - во Львове поймали преступную группу

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Ракурс

Заробитчан на вокзалах Львова угощали отравленным алкоголем, а затем обворовывали. Противоправной деятельностью занимались четыре жителя Сумщины.

Об этом сообщает 25 марта Львовская областная прокуратура в Фейсбук.

Установлено, что мужчины на территориях вокзалов Львова знакомились с гражданами, которые вернулись в Украину с заработков, входили в доверие, предлагали бесплатно подвезти к месту их назначения, а по дороге угощали алкоголем. В алкогольные напитки фигуранты заранее подмешивали лекарственный препарат, который при бесконтрольной дозе вызывает у человека отравление, затуманивает сознание, а при передозировке — приводит к развитию опасных патологий, асфиксии, коме и смерти, — рассказали правоохранители.

Заробитчан злоумышленники обворовывали и оставляли на обочине. Предварительно установлено, что жертвами этой группы стали по меньшей мере четыре человека. Всем участникам задержанной группы сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Во время обысков у задержанных обнаружили деньги (евро, гривны, злотые, белорусские рубли), алкогольные напитки, флаконы с медицинским препаратом.

По данному факту местная прокуратура открыла производство по ч. 2 ст. 187 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 10 лет.