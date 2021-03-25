Труїли і грабували заробітчан - поліція схопила зловмисників у Львові

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Заробітчан на вокзалах у Львові підпоювали отруєним алкоголем, а потім обкрадали. Протиправною діяльністю займалися четверо мешканців Сумщини.

Про це повідомляє 25 березня Львівська обласна прокуратура у Фейсбук.

Встановлено, що чоловіки на територіях вокзалів Львова знайомилися з громадянами, які повернулися в Україну із заробітків, входили у довіру, пропонували безкоштовно підвезти до місця їхнього призначення, а по дорозі пригощали алкоголем. У алкогольні напої фігуранти завчасно підмішували лікарський препарат, який при безконтрольній дозі викликає у людини отруєння, затуманює свідомість, а при передозуванні — призводить до розвитку небезпечних патологій, асфіксії, коми та смерті, — розповіли правоохоронці.

Своїх жертв зловмисники обкрадали та залишали на узбіччі. Попередньо встановлено, що жертвами цієї групи стало щонайменше четверо осіб. Усім учасникам затриманої групи повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів.

Під час обшуків у затриманих виявили гроші (євро, гривні, злоті, білоруські рублі), алкогольні напої, флакони з медичним препаратом.

За цим фактом місцева прокуратура відкрила провадження за ч. 2 ст. 187 КК України. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до 10 років.