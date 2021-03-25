ДТП в Луцке. Фото: «Волынские новости»

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Дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими произошло 25 марта в Луцке.

Автопроисшествие случилось в 12.30 по улице Киверцовской. Столкнулись маршрутное такси «Богдан» и грузовик ЗИЛ с прицепом. После ДТП за помощью к медикам обратилось шесть пассажиров и водитель маршрутки. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Волынской области.

В полиции отметили, что следователи решают вопрос об открытии по данному факту уголовного производства по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

В то же время издание «Волынские новости» со ссылкой на руководителя Волынского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Владимира Шмаля пишет о восьми пострадавших. Семерых участников ДТП пришлось госпитализировать.

Напомним, 18 марта в Хмельницкой области произошло смертельное ДТП с военным грузовиком «КамАз». На трассе «Стрый — Кировоград — Знаменка» между селами Поляны и Копачевка Волочисского района «КамАз» столкнулся с легковым автомобилем Audi. В результате аварии погибли два человека из легковушки.