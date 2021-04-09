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Ракурс
Цистерна с кислородом перевернулась под Киевом, фото — Патрульная полиция Киевщины

Цистерна с кислородом перевернулась под Киевом — движение заблокировано (ФОТО)

9 апр 2021, 14:19
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В ДТП под Киевом попало авто, перевозившее цистерну с жидким кислородом. Авария произошла на 25-м километре трассы М-01 (Киев — Чернигов) вблизи Броваров.

Патрульная полиция Киевской области сообщила, что автомобиль перевозил опасный груз, а движение временно перекрыли в обоих направлениях.

Цистерна с кислородом перевернулась под Киевом, фото — Патрульная полиция Киевщины

Цистерна с кислородом перевернулась под Киевом, фото — Патрульная полиция Киевщины

Авария произошла с грузовиком ДАФ. Бойцы ГСЧС подали ствол для осаждения испарения кислорода, который выходит из предохранительной арматуры, чтобы снизить давления в емкости.

Другая цистерна направляется к месту ДТП, чтобы перекачать кислород.


Объезд осуществляется через город Бровары. Патрульные просят по возможности воздержаться от поездки по трассе М-01.

Цистерна с кислородом перевернулась под Киевом, фото — Патрульная полиция Киевщины

Источник: Ракурс


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