Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Цистерна с кислородом перевернулась под Киевом, фото — Патрульная полиция Киевщины
Цистерна с кислородом перевернулась под Киевом — движение заблокировано (ФОТО)https://racurs.ua/n153018-cisterna-s-kislorodom-perevernulas-pod-kievom-dvijenie-zablokirovano-foto.htmlРакурс
В ДТП под Киевом попало авто, перевозившее цистерну с жидким кислородом. Авария произошла на 25-м километре трассы М-01 (Киев — Чернигов) вблизи Броваров.
Патрульная полиция Киевской области сообщила, что автомобиль перевозил опасный груз, а движение временно перекрыли в обоих направлениях.
Авария произошла с грузовиком ДАФ. Бойцы ГСЧС подали ствол для осаждения испарения кислорода, который выходит из предохранительной арматуры, чтобы снизить давления в емкости.
Другая цистерна направляется к месту ДТП, чтобы перекачать кислород.
Объезд осуществляется через город Бровары. Патрульные просят по возможности воздержаться от поездки по трассе М-01.
Читайте также
Маршрутка и грузовик столкнулись в Луцке — семь пострадавших (ФОТО, ВИДЕО)
.
Дети-сироты против страховой компании: дух и буква закона
Медицинские дела: как проглядели инфаркт
Страсти вокруг COVID-вакцинации: что нового в инструкции к CoviShield, тромбозы и отсутствие антител после прививки
Вакцинироваться нельзя пропустить: инкубаторы для новых штаммов коронавируса — кто они?
Загрузка...