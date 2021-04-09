Пик заболеваемости COVID-19 в Украине спрогнозировал Степанов

https://racurs.ua/n153017-pik-zabolevaemosti-covid-19-v-ukraine-sprognoziroval-stepanov.html

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Пик заболеваемости COVID-19 в Украине спрогнозировал министр здравоохранения Максим Степанов. Также в профильном министерстве оценили, сколько украинцев могут заболеть в ближайшее время.

По словам главы Минздрава, рост числа инфицированных коронавирусной болезнью будет проходить еще в течение семи-десяти дней. То есть, с середины апреля в Украине ожидается пиковое число заболевших COVID-19.

На пике показатель заболеваемости может возрасти до 30 тыс. больных в сутки… Третья волна будет, в том числе за счет «британского» штамма, который достаточно тяжелый. Изменена клиническая картина, он более контагиозный, то есть больше людей заражается, сокращен инкубационный период. Более того, у нас зафиксирован южноафриканский штамм, в том числе много тяжелых больных, — заявил в эфире программы «Право на власть» Степанов.

Также в Минздраве отметили, что эпидемическая ситуация на Западе Украины улучшается, а худшая ситуация сейчас наблюдается — в Киеве, Хмельницкой и Николаевской областях.

Ивано-Франковская, Закарпатская, Черновицкая — будут выходить (из карантина — ред.). Ивано-Франковская область будет выведена из «красного» уровня. Закарпатская — мы смотрим на показатель по количеству выявленных случаев. Тоже она будет выведена на «желтый» уровень «, — рассказал Степанов.



Напомним, в Украине уже официально подтверждено циркуляцию южноафриканского штамма коронавируса.