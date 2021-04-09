Муж Елизаветы II умер в возрасте 99 лет

Муж Елизаветы II умер в возрасте 99 летhttps://racurs.ua/n153016-muj-elizavety-ii-umer-v-vozraste-99-let.htmlРакурс
Умер британский принц Филипп, герцог Эдинбургский, супруг королевы Элизаветы II.
О смерти Филиппа сообщил Букингемский дворец, информирует BBC.
На момент смерти ему было 99 лет. В течение 73 лет он состоял в браке с Елизаветой II. Эта пара была самым длительными по времени и старейшими по возрасту супругами среди британских монархов.
Филипп женился на принцессе Елизавете в 1947 году, за пять лет до того, как она стала королевой. У пары было четверо детей, восемь внуков и 10 правнуков — последний из них, сын Зары и Майкла Тиндалл, родился 21 марта.
О смерти своего мужа Елизавета II сообщила сегодня, 9 апреля, в полдень.
Его Королевское Высочество мирно скончался сегодня утром в Виндзорском замке, — отмечается в сообщении Букингемского дворца.
Свои последние дни герцог Эдинбургский провел в Виндзорском замке с женой, после 28-дневного пребывания на стационарном лечении из-за инфекции и ранее выявленных проблемы с сердцем.
Напомним, 99-летия принца Филиппа праздновали 10 июня 2020 года.