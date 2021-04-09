Муж Елизаветы II умер в возрасте 99 лет

Принц Филипп, фото:

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Ракурс

Умер британский принц Филипп, герцог Эдинбургский, супруг королевы Элизаветы II.

О смерти Филиппа сообщил Букингемский дворец, информирует BBC.

На момент смерти ему было 99 лет. В течение 73 лет он состоял в браке с Елизаветой II. Эта пара была самым длительными по времени и старейшими по возрасту супругами среди британских монархов.

Филипп женился на принцессе Елизавете в 1947 году, за пять лет до того, как она стала королевой. У пары было четверо детей, восемь внуков и 10 правнуков — последний из них, сын Зары и Майкла Тиндалл, родился 21 марта.

О смерти своего мужа Елизавета II сообщила сегодня, 9 апреля, в полдень.

Его Королевское Высочество мирно скончался сегодня утром в Виндзорском замке, — отмечается в сообщении Букингемского дворца.

Свои последние дни герцог Эдинбургский провел в Виндзорском замке с женой, после 28-дневного пребывания на стационарном лечении из-за инфекции и ранее выявленных проблемы с сердцем.

Напомним, 99-летия принца Филиппа праздновали 10 июня 2020 года.