Масштабной эскалацией на Донбассе в случае вступления Украины в НАТО угрожает Россия. Фото: УП

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Вступление Украины в НАТО приведет «к масштабной эскалации» войны на Донбассе, заявили в российском Министерстве иностранных дел.

Гипотетическое получение членства Украины в Альянсе вопреки ожиданиям Киева не только не принесет мир Украине, а наоборот — приведет к масштабной эскалации на Донбассе и может привести к необратимым последствиям для украинской государственности, — сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге 9 апреля.

Также Россия считает, что причиной нынешнего обострения ситуации на Донбассе является «воинственно настроенный Киев, который все еще живет иллюзиями вероятности силового решения конфликта», а не стягивание российских войск на границу с Украиной.

В СМИ Украины нагнетается истерия о мифической российской угрозе: в планах Москвы едва ли не завтра напасть на Украину. Все это происходит в основном с подачи западных кураторов Киева, причем при открытой публичной поддержке, — заявила Захарова.



Ранее глава МИДа РФ Сергей Лавров прямым текстом пригрозил «разрушением» Украины «в случае обострения на Донбассе».

Напомним, 7 апреля министр иностранных дел Литвы сообщил, что предложит союзникам по НАТО предоставить Украине ПДЧ и выразил надежду, что в будущем Украина станет полноценным членом НАТО. В то же время в НАТО уверяют Киев в поддержке и заявляют, что «внимательно следят» за действиями России на границе на фоне усиления военного присутствия РФ у границ Украины.